إيطاليا: 92 وفاة و300 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32877 حالة حتى اليوم.وأوضحت السلطات، في بيان لها اليوم، أنها سجلت 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230158 حالة حتى اليوم.وكانت حكومة لومبارديا، الإقليم الأكثر تضررا بكورونا في إيطاليا، أعلنت، أمس، عن عدم تسجيل أي وفاة بالفيروس.يذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت عن تخفيف قيود البقاء في المنازل في 18 مايو الماضي، بما في ذلك السماح بإقامة القداسات العامة وفتح المطاعم والمقاهي لاستقبال الزبائن وتقديم خدماتها فيها.كما أعلنت الحكومة عن عودة رحلات الطيران والعمل على إنعاش السياحة، فمن المقرر السماح باستئناف السفر بين المناطق ابتداء من 3 يونيو، لكن قيود السفر يمكن أن تبقى إذا كان هناك ارتفاع في عدد الإصابات.