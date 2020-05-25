إقليم كردستان: 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان عن تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا"- أن مجموع المصابين بالفيروس في الإقليم بلغ 496 حالة، فيما توفي خمسة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، بينما تم شفاء 403 حالات، ولم يتبق سوى 88 مصابا يخضعون للعناية المركزة.