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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتزم تمديد قواعد التباعد حتى 5 يوليو المقبل

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:43 م
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 يوليو المقبل، مقدّرة أن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيعاود الانتشار بسرعة كبيرة في غياب التدابير الاحترازية، وفق مشروع حكومي تحصلت عليه وكالة فرانس برس.

وأشرفت المستشارة أنجيلا ميركل على وضع الوثيقة التي يفترض مناقشتها مع الولايات الـ13، وتنص على إبقاء مسافة متر ونصف المتر بين الأشخاص، وسيكون بمقدور عشرة أشخاص أو عائلتين التجمّع في المنزل في أماكن مغلقة أو في أماكن عامة، وفق مشروع القرار.

وتأتي هذه الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارا من 6 يونيو، ما أثار قلقا في بقية البلاد، لكن ينصّ المشروع الحكومي على الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف المتر، حتى بعد 5 يونيو.

كما سيتم الإبقاء على إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف، وتحذّر الوثيقة من أن الفيروس لا يزال موجودا، ودون تدابير مماثلة سينتشر بسرعة كبيرة، ورصدت ألمانيا في الأيام الماضية بؤرا جديدة للعدوى في مناطق مختلفة من البلاد.

وتأمل المستشارة باستمرار فرض القيود في يونيو، وليس الاعتماد فقط على توصيات، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت.

وسجلت ألمانيا حتى الإثنين 178 ألفا و570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينها 8257 وفاة منها 10 جديدة وفق معهد روبرت كوخ.

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