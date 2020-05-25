الاتحاد الأوروبي يدعو لاعتماد استراتيجية جديدة تجاه الصين

دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد استراتيجية جديدة أكثر صرامة تجاه الصين، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب فيروس كورونا المستجد.ووفقًا لوكالة رويترز، شدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة اعتماد استراتيجية أكثر صلابة تجاه الصين وسط دلائل على أن آسيا تحل محل الولايات كمركز للقوة العالمية.وقال جوزيب بوريل أمام تجمع للسفراء الألمان، الاثنين، إن المحللين تحدثوا منذ فترة طويلة عن نهاية نظام عالمي بقيادة الولايات المتحدة والوصول إلى قرن آسيوي.كما أضاف أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينظر إليه على أنه نقطة تحول للسلطة من الغرب إلى الشرق، وأن "الضغط من أجل اختيار أحد الجانبين في تزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي".وأضاف: "الكتلة المكونة من 27 دولة يجب أن تتبع اهتماماتنا وقيمنا وتجنب أن يتم استغلالها من جانب واحد أو آخر".