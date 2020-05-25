إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام عيد الفطر

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي يفيد إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال ثان أيام إجازة عيد الفطر المبارك، من إجمالي 28 حالة وجاري اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين الأخريين.وأضاف التقرير أن إجمالي المساحة المعتدى عليها 17 قيراطا والمساحة التي تم إزالتها في المهد 14 قيراطا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامةوأشاد القصير بجهود مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية.