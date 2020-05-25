رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الإلكتروني لأردوغان يستهدف المعارضة على مواقع التواصل

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:46 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكد موقع "أحوال" التركي، أن جيش الرئيس رجب طيب أردوغان الالكتروني، قد غير من عمليته "البجع" ليحل محلها "Nightjar" وهي عبارة عن إطلاق مجموعة من الموالين المؤثرين داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، والبارعة في استخدام التكتيكات الإعلامية العداونية للتأثير على الرأي العام التركي.

وتابع الموقع أن هناك الملايين من الحسابات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقها حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا، من أجل زيادة شعبية أردوغان وتضليل الرأي العام، مضيفا أن العملية الجديدة ستعتمد بشكل كبير على الدين، وأنشأت قيادة العملية الجديدة على تليجرام في 10 مايو، وكان بها وقتها 21 ألف عضو.

وأشار موقع " أحوال" إلى أن القناة تحتوي على منشورات ورسائل توجه للأعضاء وتأتي في شكل بريد عشوائي، ويتم من خلالها الإبلاغ عن بعض حسابات تويتر أو فيس بوك للمعارضة أو أي منتقد لأردوغان.

وأوضح أنه في 11 مايو، بعد يوم واحد فقط من إطلاق القناة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تستهدف أولئك الذين يعارضون الدولة والرئيس، على تويتر والثناء على الأعمال الإرهابية ومن يدعون الانقلاب،
مشيرا إلى أن غالبية المنتمين للمجموعة هم أعضاء فروع الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

أحد أبطال ملحمة «البرث» يروي تفاصيل الاشتباكات مع الإرهابيين (فيديو)

النشرة المرورية.. الطرق البديلة لكورنيش الإسكندرية في ثاني أيام العيد

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
المحجوب: دفاعات الجيش الليبي أسقطت 94 مسيرة تركية
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب