الجيش الإلكتروني لأردوغان يستهدف المعارضة على مواقع التواصل

أكد موقع "أحوال" التركي، أن جيش الرئيس رجب طيب أردوغان الالكتروني، قد غير من عمليته "البجع" ليحل محلها "Nightjar" وهي عبارة عن إطلاق مجموعة من الموالين المؤثرين داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، والبارعة في استخدام التكتيكات الإعلامية العداونية للتأثير على الرأي العام التركي.وتابع الموقع أن هناك الملايين من الحسابات الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقها حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا، من أجل زيادة شعبية أردوغان وتضليل الرأي العام، مضيفا أن العملية الجديدة ستعتمد بشكل كبير على الدين، وأنشأت قيادة العملية الجديدة على تليجرام في 10 مايو، وكان بها وقتها 21 ألف عضو.وأشار موقع " أحوال" إلى أن القناة تحتوي على منشورات ورسائل توجه للأعضاء وتأتي في شكل بريد عشوائي، ويتم من خلالها الإبلاغ عن بعض حسابات تويتر أو فيس بوك للمعارضة أو أي منتقد لأردوغان.وأوضح أنه في 11 مايو، بعد يوم واحد فقط من إطلاق القناة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تستهدف أولئك الذين يعارضون الدولة والرئيس، على تويتر والثناء على الأعمال الإرهابية ومن يدعون الانقلاب،مشيرا إلى أن غالبية المنتمين للمجموعة هم أعضاء فروع الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.