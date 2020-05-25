رئيس «جهاز العاشر»: تعقيم موقف السرفيس لخطوط الأقاليم

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، استمرار أعمال نظافة وتعقيم المدينة لليوم الثاني على التوالي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أصدر تعليمات بتعقيم موقف السرفيس لخطوط الأقاليم استعدادا للعودة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، والاستفادة من تعليق حركة سير وسائل النقل خلال إجازة العيد في تعقيم المواقف.وأوضح أنه تابع عملية تشغيل شبكات الري والمياه والكهرباء ومحطات الصرف الصحي بالمدينة، مشددا على تطبيق إلإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.