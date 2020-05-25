«السلع التموينية» تسدد 91.5 مليون جنيه مستحقات لأصحاب المخابز

سددت الهيئة العامة للسلع التموينية، صباح اليوم الإثنين، بالتنسيق مع كل البنوك (شركة بنوك مصر- بنك الإسكان والتعمير- البنك الأهلي- بنك مصر- بنك القاهرة- بنك الإسكندرية- البنك الزراعي المصري) مستحقات المخابز عن أيام 21، 22، 23، 24 مايو بإجمالي مبلغ 91.5 مليون جنيه، في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.وخصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصًا من الوزارة على حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم في التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكل محافظات الجمهورية.كما يتواجد اليوم الإثنين، نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لأصحاب المخابز.