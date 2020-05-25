رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

19 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:54 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ ش أ
طباعة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 19 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخرى، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

أحد أبطال ملحمة «البرث» يروي تفاصيل الاشتباكات مع الإرهابيين (فيديو)

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب