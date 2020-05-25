19 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 19 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخرى، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.