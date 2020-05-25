تقرير: حفتر يسعى لتحرير طرابلس من العدوان التركى

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية، أن المشير خليفة حفتر يواصل معاركه لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس من ميليشيات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من تركيا وقطر.وتابعت أن حفتر سيسعى خلال الفترة المقبلة لإنهاء الاستعمار التركي لبلاده، وتحرير العاصمة من الإرهابيين وميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال ضربات جوية موجعة.وأضافت أن أردوغان كثف من هجومه على أطراف طرابلس المحاصرة، وزاد من دعمه العسكري لميليشيات الوفاق بطائرات بدون طيار والمدرعات والدفاعات الجوية والمرتزقه السوريين وبعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة.وقال المشير حفتر في الخطاب "لضباطنا وجنودنا الشجعان، أنتم تخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على جميع الجبهات، حربًا شاملة لا يوجد فيها سوى النصر".وأكدت أن تركيا بعد هذا الخطاب طالبت المجتمع الدولي بدعم حربها غير المشروعة في ليبيا، خصوصًا في ظل الرفض الدولي للاحتلال التركي لليبيا وسوريا."كل جندي تركي، مرتزق أرسله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا وكل خائن سمح للمحتل بالعودة هو هدف لقواتنا المسلحة".بينما قال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم القوات المتحالفة مع طرابلس، إنها استعادة السيطرة على معسكرين عسكريين في ضواحي طرابلس كان تم الاستيلاء عليهما من قبل ميليشيات الوفاق.