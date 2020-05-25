ضبط 3 أطنان سلع مجهولة المصدر داخل مخزن بالنزهة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 3.6 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بمنطقة النزهة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة النزهة لحيازته كمية قدرها (2,640 طن سلع غذائية عبارة عن "دهون حيوانية، مقطعات دواجن"، و1 طن "دقيق فاخر، توابل، طحينة) مجهولة المصدر.