479 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.وقال أحمد يوريانتو، المسئول في وزارة الصحة، إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.وسجلت إندونيسيا أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في شرق آسيا بعد الصين.