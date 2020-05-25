مصابان فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ«العسيرات» فى سوهاج

شهد مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، نتجت عنها إصابة عاملين بطلقات نارية بالفخذ اليمنى والوجه، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات بوجود مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة المركز.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلًا من: طرف أول "علي. ه" 28 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري بالفخذ اليمنى فتحة دخول، و"محمود. ه"، 41 سنة، عامل، وطرف ثان "محمود. أ" 18 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري بالوجه من الناحية اليسرى، و"علاء. ح" 42 سنة، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.جرى ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كلا منهما على الآخر بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.