إسبانيا تعلن عن موعد عودة السياحة في ظل كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، عن موعد عودة السياحة للبلاد بعد توقف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أن السياح الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم الصيفية في إسبانيا من يوليو القادم.وذكر تقرير إخباري أن عدد الأشخاص الذين وصلوا جوًا إلى إسبانيا خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 99.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ووفقًا لفضائية "سكاي نيوز" الإخبارية.ونقلت وكالة "يوروبا برس" للأنباء عن وكالة السياحة الحكومية الإسبانية القول إن 21327 شخصًا وصلوا إلى إسبانيا بالطائرات خلال أبريل الماضي، مقابل أكثر من 7 ملايين شخص وصلوا إليها جوًا في الشهر نفسه من العام الماضي.وحسب الإحصاءات الرسمية فإن نحو 83.7 مليون سائح زاروا إسبانيا خلال العام الماضي، وأنفقوا نحو 92.3 مليار يورو (101.3 مليار دولار).وسجلت أعداد الليالي الفندقية في إسبانيا في شهر مارس، تراجعًا تاريخيًا بنسبة وصلت إلى 61.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وسجلت إسبانيا 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 28 ألفًا و752 شخصًا.ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك بمقدار 246 إصابة يوم الأحد، ليصل الإجمالي إلى 235 ألفًا و772 حالة.