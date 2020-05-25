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محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاملة منزل بتهمة السرقة فى مصر الجديدة

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:52 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بحيازة كمية من المشغولات الذهبية سرقتها من داخل شقة مخدومتها بمصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط سيدة لها معلومات مسجلة وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية لم تفسر مصدرها.

وبتضييق الخناق اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل لديها مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة" وقررت في أقوالها أنها كانت تعلم مكان المسروقات واستغلت انشغال صاحبة المنزل ونفذت الواقعة.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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