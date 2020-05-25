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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الفنانة يسرا: عادل إمام أنقذنى من جلطة فى الأحبال الصوتية

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:13 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قالت الفنانة يسرا إنها تكن حب كبير للزعيم عادل إمام، وتعتبره زعيم حياتها؛ لأنه أنقذ حياتها مرات.

وكشفت يسرا، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت لجلطة في الأحبال الصوتية، وأنقذها الفنان عادل إمام بعد أن فشل الأطباء في علاجها، فوجهها إلى طبيب نجح في علاجها.

وأشارت يسرا إلى أنها كانت تحقن كيرتيزون بسبب معاناتها من مرض، وهو ما تسبب في انتففاخ وجهها ليأخذ شكل "فيس مون"، وظن البعض أنها أجرت جراحة تجميل، فكانت تجيب بأنها خضعت للتجميل؛ لأنها لا تريد أن تخبر الناس بأنها مريضة.

وأكدت يسرا أنها لا تعترض على عمليات التجميل، لكنها ضد أن تفرط فيها لدرجة تضيع جمالها، مردفة:"أحب أسناني تكون بيضاء لكن معملتش تبييض، لأن الأسنان شديدة البياض لا تليق على وجهي، وأنا ضد إني أعمل حاجة تضيع جمالي".

وأضافت يسرا، أنها تستخدم البوتكس منذ تم اختراعه، لكن لا تفرط فيه، فلا تحقنه إلا بقدر محدود ولا يتعدى المرة في السنة.

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