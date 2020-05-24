إصابة 3 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

استقبل مستشفى إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية واقد، التابعة لمركز كوم حمادة، بسبب خلافات الجيرة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إيتاي البارود العام، يفيد بوصول 3 أشخاص من قرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة، مصابين جراء وقوع مشاجرة بسب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين إصابة كل من:" رامي.إ.ع" 30 عامًا، "إبراهيم.ع.إ" 52 عامًا، "صبري.ع.إ" 48 عامًا، وتم عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة.تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.