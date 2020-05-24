غلق وتشميع محال مخالفة لقرار الحظر بدمياط

تحركت حملات أمنية في دمياط لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحالات التجارية وكافتيريا؛ لمخالفة حظر التجوال والذي يبدأ من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.