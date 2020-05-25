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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم كورونا.. «أردوغان» و«روحانى» يتفقان على فتح الحدود بين البلدين

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:12 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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في خطوة جديدة تثبت تزايد علاقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإيران، كشفت صحيفة «يني تشاغ» التركية، عن المكالمة التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتناقشا الطرفان حول إعادة فتح الحدود البلدية والجوية بين البلدين وعودة العلاقات التجارية بينهما.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان وروحاني، هنأ بعضهما البعض بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأكد الرئيس الإيراني خلال المكالمة على ضرورة إعادة فتح الحدود الجوية والبرية بين البلدين في الظروف الحالية.

وشدد روحاني أيضًا على ضرورة إعادة العلاقات التجارية والنقل بين البلدين، كما أكد أردوغان على أهمية تلك الخطوة مع اتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد الطرفان على ضرورة تبادل الخبرات المعرفية والتجارب حول فيروس كورونا، وأشارا إلى أن هذا التبادل سيحقق فائدة كبيرة لتركيا وإيران في هذه المرحلة.

يأتي ذلك وسط تأكيد تقارير حديثة، أنه في ظل حكم أردوغان بات التأثير الإيراني أكثر وضوحا في جهاز الدولة، عبر تعيين مؤيدة لإيران بينهم شخصيات دينية في مناصب حساسة بوزارة الخارجية التركية.

ووفق لموقع نورديك مونيتور السويدي، يعد أحد دعائم سياسات أردوغان المعادية للغرب، دوجو بيرينجيك، زعيم حزب الوطن القومي الجديد، مؤيد قوي لإيران. وصرح في لقاء سابق أن "إيران القوية تعني تركيا القوية"، وعقب تشكيل تحالف حاكم مع أردوغان، بدأ نفوذ بيرينجيك يزداد في الوزارات التركية الرئيسية بدءا من النظام القضائي وإدارة الدولة إلى الجيش ووسائل الإعلام.

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