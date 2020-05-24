تسجيل وفاة جديدة بكورونا لمسن في عزل بلطيم

أكد مصدر بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لمسن يدعى «سعيد.م.أ» 68 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في أول أيام عيد الفطر المبارك.وكشف المصدر في تصريح لـ«الدستور» أن المتوفي عانى من مرض مزمن في الكلي، مما أضعف مناعته أثناء علاجه من الفيروس، وجار تغسيله تمهيدا لتسليمه لذويه، تمهيدا لدفنه حسب تعليمات وزارة الصحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالمستشفى لـ38 منذ بدء الأزمة.