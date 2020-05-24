تركيا تنقل مرتزقة من عفرين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تعتزم نقل غالبية المقاتلين المنضوين تحت لواء الفصائل الموالية لها في منطقة عفرين إلى ليبيا.وأوضح المرصد أن تركيا ستنقل أغلبية المقاتلين إلى ليبيا وستنشر القوات التركية لتتسلم زمام الأمور بالكامل في عفرين، بسبب ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المقاتلين.ووفقًا للمرصد السوري فإن أحد ضباط المخابرات على حاجز «زيارة حنان» في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الأكراد أنه سيتم قريبا نقل هؤلاء المقاتلين قريبا بسبب ممارساتهم الفاسدة وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات.