علي حمزة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتنمية الصعيد

قال علي حمزة عضو مجلس إداراة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، إن اتحاد المستثمرين وجمعية مستثمري أسيوط تساند الحكومة في كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن مستثمري الصعيد لن يتخلوا عن عمال مصانعهم بل قاموا بدفع مرتباهم كاملة، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مصانع المناطق الصناعية بالمحافظة، وتقسيم ساعات العمل على العمال حتى لا يحدث تزاحم داخل المصانع.وتابع عضو مجلس إداراة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري أسيوط، أن مصانع المواد الغذائية بالصعيد لن تتأثر بفيروس كورونا، على عكس الصناعات الأخرى.وأشار حمزة إلى أن الصعيد يتمتع بموارد طبيعية وبشرية كثيرة خاصة في مجال الزراعة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد، من خلال زيادة الاستثمارات به، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق.