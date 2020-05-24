الجيش الليبي: أسقطنا 100 قتيل و22 أسيرًا من المرتزقة

كشف أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، عن سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيرًا من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك.جاء ذلك بعدما شن الجيش الليبي، في وقت سابق الأحد، غارة جوية على معسكر السلخانة في ضواحي مدينة غريان جنوب طرابلس، وفق ما أفادت به مصادر لقناة "العربية".وفقا للمصادر، سمع قصف مدفعي في منطقة "أبوسليم" جنوب العاصمة، وتجددت الاشتباكات حيث شهد محيط طرابلس صباح اليوم اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.وأكدت مصادر تجدد الاشتباكات بعدد من محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أن سرية من الكتيبة 128 مشاة قد تحركت في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس لإتمام التعزيزات العسكرية لمحاور القتال.ولا تزال تركيا التي دعمت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، فصائل حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الليبي بحسب ما أكد الأخير مرارا، مستمرة على ما يبدو برفد الفصائل في طرابلس بالمقاتلين السوريين.