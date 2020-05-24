ولى عهد أبوظبي يتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لشعوبهم الخير واليمن والبركة ولبلدانهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.فيما أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى تهانيهم وتمنياتهم إلى سموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يحفظ الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عزها ورفعتها وازدهارها في ظل قائد مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياتهم أن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والأمان والاستقرار.