وائل جسار يتحدى كورونا ويصور «ما تغبش ثواني»

انتهى الفنان اللبناني وائل جسار من تصوير فيديو كليب أغنية «ما تغبش ثواني» وطرحها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر، رغم الأجواء الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقال وائل جسار خلال لقائه في برنامج «الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي.وأكد أن الأغنية مصرية وهي من النوع الرومانسي، وإنتاج لايف ستايل ستوديون، وإخراج فادي حداد.