ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 54 ألف

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في باكستان، اليوم الأحد، إلى 54 ألفا و601 شخص، وتسجيل 2106 حالات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.وذكر مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أنه تم تسجيل وفاة 1133 حالة بسبب الوباء في البلاد، مشيرا إلى تعافى 17 ألفا و198 شخصا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.