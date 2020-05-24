ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 54 ألف
الأحد 24/مايو/2020 - 05:44 م
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في باكستان، اليوم الأحد، إلى 54 ألفا و601 شخص، وتسجيل 2106 حالات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وذكر مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أنه تم تسجيل وفاة 1133 حالة بسبب الوباء في البلاد، مشيرا إلى تعافى 17 ألفا و198 شخصا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.
وذكر مركز العمليات والقيادة الباكستاني المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أنه تم تسجيل وفاة 1133 حالة بسبب الوباء في البلاد، مشيرا إلى تعافى 17 ألفا و198 شخصا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.