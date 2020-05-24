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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كعك وبلالين وألعاب.. أجواء العيد في مستشفى العزل بالعجمي (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 04:45 م
مستشفى العزل بالعجمي
مستشفى العزل بالعجمي
احمد التمساح
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قام الطاقم الطبي لمستشفى العزل الصحي العجمي النموذجي في الإسكندرية، اليوم الأحد، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك داخل ساحة المستشفى، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الأفراد بترك مسافة متر ونصف وسط أجواء من الفرحة.  

وقاموا بتوزيع كعك العيد بالحجر الصحي بالإسكندرية بقيادة الدكتورة ميرفت السيد، والألعاب على الاطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل غرفهم، لنشر البهجة والفرحة ورفع الروح المعنوية لهم.

وقال مصطفى سعد، أحد الإداريين بمستشفي العزل بالإسكندرية، إنه لأول مره يقضي العيد بعيدا عن أسرته، لكن عند ارتفاع عدد شفاء المصابين يكون أكثر فرحا وإصرارا على العمال، وعندما شاهد ابتسامة الاطفال بعد تقديم الهدايا والكعك عليهم، تأكد أنه من أحلى الأعياد التي مرت عليه، ويشير إلى أن المستشفى بالكامل كانت مزينة بالبالونات الملونة وانتشار البهجة داخل المستشفى.

وأضاف أن جميع العاملين بالمستشفي يقومون بعملهم علي أكمل وجه من الطاقم الطبي حتى عامل النظافة داخل المستشفى، متابعا: إننا يد واحده نعمل جميعنا من أجل أن ننهي على هذا الفيروس وأن نجعل شعب مصر يعود إلى حياته الطبيعية في كل شئ.

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