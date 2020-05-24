شوارع الغربية خالية في أول أيام عيد الفطر (صور)

ظهرت الشوارع، والحدائق، والمتنزهات، والساحات العامة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، خالية من المواطنين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنعهم من التزاحم في المناطق العامة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".و تم إغلاق كورنيش النيل في مدن زفتى، وكفر الزيات، وسمنود، ومُنعت المعديات من العمل شأنها شأن كل وسائل المواصلات التي لم تعمل علي مدار اليوم، حسب قرار رئيس الوزراء، وكذلك استمر إغلاق النوادي الرياضية، والعامة.وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد على إغلاق الحدائق، والنوادي، والمتنزهات العامة إغلاقًا تامًا لمنع المحتفلين من التردد عليها،في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".ومن جانبها، تواجدت قوات الشرطة بكافة الشوارع، والمحاور، والميادين على مستوى المحافظة، لتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالتأكيد على غلق الأماكن الترفيهية لمنع التجمعات والاختلاط.وشدد أحمد عطا، نائب المحافظ، على الالتزام بكافة القرارات الصادرة بشأن تعديل مواعيد الحظر على انتقال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات وقت الذروة وقبل ساعات الحظر اليومي.