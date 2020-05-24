شواطئ دمياط مغلقة والكورنيش بلا مارة

شهدت محافظة دمياط، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، خلو الشوارع من المواطنين، حيث خلا كورنيش النيل من المارة وكذلك الميادين الكبرى بالمحافظة مثل ميدان الساعة، وميدان سرور.كما تم غلق الشواطئ، ومنطقة اللسان، وشارع النيل، وجميع المنتزهات، وتم غلق شواطئ مدينتي رأس البر، ودمياط الجديدة، واقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها فقط.كما تم إيقاف حركة المواصلات العامة وغلق المحال التجارية، وتحرك دوريات أمنية لتطبيق الحظر والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في دمياط.