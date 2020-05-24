رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور» تضبط 3303 مخالفات متنوعة

الأحد 24/مايو/2020 - 02:26 م
المرور
المرور
طباعة
شنت الإدارة العامة للمرور حملة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 3303 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها (654) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(141) مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير" - "رخصة لا تجيز" و(8) دراجات نارية مخالفة، و(21) مخالفة موقف عشوائى و(24) مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير، من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة، وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات ممن لا يلتزمون بالسرعات المقررة لهم أعلى الطرق خلال احتفالات عيد الفطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

الصور

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية