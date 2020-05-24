«المرور» تضبط 3303 مخالفات متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 3303 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها (654) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(141) مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير" - "رخصة لا تجيز" و(8) دراجات نارية مخالفة، و(21) مخالفة موقف عشوائى و(24) مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.وكثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير، من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة، وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات ممن لا يلتزمون بالسرعات المقررة لهم أعلى الطرق خلال احتفالات عيد الفطر.