نتنياهو ينشر صورته من داخل غرفة محاكمته

نشر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، صورته داخل مقر المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، لمحاكمته في قضايا الفساد.وظهر نتنياهو وسط عدة أعضاء من حزب الليكود، فيما وجه لهم الشكر على دعمهم له، قائلا: "شكرا لكم، وللإسرائيليين على الدعم، أنتم من تمنحوني القوة والانتصار".وبدأت، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد ضده والتي تشمل 3 ملفات بتهم تلقي الرشاوي والاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه.وطالب نتنياهو، في وقت سابق، ببث محاكمته على الهواء، فيما رفضت المحكمة هذا الطلب من أجل أن تمنح الشهود حرية الإدلاء بشهاداتهم دون وجود أي ضغوط.وتعد هذه المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس للوزراء الإسرائيلي محاكمته أمام القضاء وهو يشغل منصبه، بعد أن رفضت هيئة المحكمة المركزية لدى الاحتلال طلب نتنياهو بعدم الحضور.