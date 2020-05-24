وزير الخارجية الأوكراني يهنئ مسلمي بلاده بعيد الفطر

هنأ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مسلمي بلاده بعيد الفطر المبارك، داعيا الجميع للاحتفال والصلاة في المنازل حرصا على سلامتهم بسبب الإجراءات التي تتخذها الدولة في ظل تفشي وباء كوورنا المستجد "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم.وقال كوليبا في تغريد نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبارك عيد الفطر للمسلمين الأوكرانيين وجميع أنحاء العالم! أتمنى أن يجلب هذا العيد السلام والرفاهية والحب لكم وأنتم في منازلكم".وأضاف: "أتمنى لجميع أتباع الإسلام الفرح والسعادة والوئام الأسري".كان قد هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسلمي أوكرانيا بمناسبة عيد الفطر في وقت سابق من اليوم الأحد، ونشر موقع الرئاسة الأوكراني تهنئة زيلينسكي.وقال زيلينسكي: "بالنسبة لملايين المسلمين، هذه فترة نمو روحي عالية تفتح قلوبهم على الأعمال الصالحة والأفعال النبيلة، الرعاية الحقيقية للعائلة والأصدقاء والرحمة والتفاهم المتبادل هي قيم عالمية تسهم في الحفاظ على السلام والوئام والوحدة في المجتمع".يأتي ذلك وسط دعوة المجلس الأوكراني للإفتاء والبحوث، الأوكرانيين المسلمين لصلاة العيد في منازلهم، وقال بيان المجلس: "لا شك أن غلق المساجد وتعطيل الجمع والجماعات فيها، كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا وحماية المصلين، كان قرارًا صائبًا مبنيًا على رؤية أصولية مقاصدية ونصوص شرعية توافقت عليها كل الهيئات الشرعية المعتبرة. كما لقي تقديرًا من السلطات الرسمية في البلاد".وأضاف: "في ظل التوجه الرسمي لتخفيف القيود عن الحظر الصحي ومظاهر الاجتماع، إلا أن المساجد لا تدخل ضمن قائمة المؤسسات والمرافق التي يسمح لها بممارسة مهامها بشكل اعتيادي، فإن المجلس يؤكد ضرورة وأهمية الالتزام بقرار السلطات والمنظمات الصحية في أوكرانيا بشأن منع أو تنظيم التجمعات وعدم الخروج عليها؛ لأن الالتزام بها دِينٌ وحفظ النفس من مقاصد الشريعة العليا".كما أوصى المجلس عموم المسلمين بإشعار أولادهم بفرحة العيد وبهجته واجتماعه وصلة الأرحام فيه، رغم استمرار الحجر الصحي قدر الإمكان مع رعاية شروط السلامة الصحية.