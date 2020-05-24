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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينهم 16 من ذوي الهمم.. تعيين 1202 شاب ببني سويف

الأحد 24/مايو/2020 - 01:31 م
ذوي الهمم
ذوي الهمم
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 1202 عامل من مختلف المؤهلات من بينهم 16 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة ببني سويف، فضلا عن تسليم 4 عقود عمل بالخارج إلى الأردن.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى  للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفًا و437 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 مارس الماضى 30 أبريل الماضي بإجمالي مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه.

وقال محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة عن شهري مارس وأبريل: إن المديرية قامت بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 811 عاملا بإجمالي مبلغ  405 آلاف و500 جنيه.

كما أشار إلى أن المديرية قامت باستخراج 472 شهادة  قياس مستوى المهارة على مهن مختلفة، فضلا عن منح  468 ترخيص مزاولة حرفة.

ولفت مدير المديرية إلى أن مكاتب التفتيش  قامت من خلال 10 حملات  لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على 20 منشأة  للتأكد من تطبيق قانون  العمل.

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