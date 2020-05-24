القبض على عصابة لسرقة أهالي النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط سيدتين لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل فى منطقة النزهة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط سيدتين لهما معلومات مسجلة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.