ضبط 6069 مخالفًًا لقرار الحظر خلال 24 ساعة
الأحد 24/مايو/2020 - 12:05 م
مريم جبل _عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين قرار الحظر على مستوى الجمهورية.
وضمت المخالفات ضبط 6069 شخصا مخالفا قرار حظر المواطنين، وضبط 3007 سيارات مخالفة، و134 دراجة نارية مخالفة، و216 مركبة "توك توك" مخالفة.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وضمت المخالفات ضبط 6069 شخصا مخالفا قرار حظر المواطنين، وضبط 3007 سيارات مخالفة، و134 دراجة نارية مخالفة، و216 مركبة "توك توك" مخالفة.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.