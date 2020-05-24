ضبط 10 تجار مخدرات فى حملة بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات.أسفرت جهود الحملات عن ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.وتضمنت الحملة ضبط (ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات مسجلة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بقصد الاتجار، وضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما (10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلوجرامًا – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الاتجار.وضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم فيصل بالسويس، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرامًا – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار، وضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرامًا – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.كما شملت ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته (عدد 800 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز بنى مزار بالمنيا، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الاتجار.فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.