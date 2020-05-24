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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: لا شكاوى من نقص السلع أول أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 11:51 ص
التموين
التموين
صلاح عامر
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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة توفير السلع في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة في المحافظات وانتظام عمل المخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعوم باستثناء المخابز التي حصلت علي إجازات بنسبة 30% وفتح جميع المستودعات البوتاجاز لتوفير الأسطوانات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الغرف الفرعية العمليات في مديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع.

وقال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي شكاوى عن نقص أي سلع في الأسواق أو في المجمعات الاستهلاكية أو فروع التجزئة في المحافظات.

وأضاف أن الحملات الرقابية في أول أيام العيد استهدفت المخابز البلدية التي تعمل خلال الفترة الصباحية والمسائية لتوفير الخبز على البطاقات التموينية والمطاحن التي تعمل بشكل منتظم منذ الساعة السادسة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

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