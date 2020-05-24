معهد «ووهان» يرد على اتهامات ترامب وبومبيو حول «تخليق كورونا»

نفى معهد ووهان الصيني الاتهامات والمزاعم التى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتطويره من قبل المعهد، بجانب إخفاء معلومات عن الفيروس.ونفى مدير المعهد وانج يانى، اليوم الأحد، المزاعم التي روجت لها إدارة ترامب بأن فيروس كورونا الجديد تم تطويره في المعهد، ووصف تلك المزاعم بأنها "محض تلفيق".وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية نقلا عن ياني، اليوم، بأن المعهد لم يكن لديه أي معرفة قبل ذلك بالفيروس ولم يجر أي أبحاث عنه، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".وتابع يانى: "لم نكن نعرف حتى أي شيء عن وجود الفيروس، فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟" بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، كررا مرارا إنهما يشكان في أن فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان مركز إقليم هوبي وسط الصين، أطلق بطريقة ما من معهد أبحاث الفيروسات في المدينة.وكان معظم العلماء أكدوا أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يباع على الأرجح في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان أواخر العام الماضي.وأدانت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين في وقت سابق، تصريحات بومبيو بشأن فيروس كورونا، معتبرة أنها تصريحات غير عقلانية ومعيبة لبومبيو.وجاءت تصريحات مدير المعهد ردا على ما قاله بومبيو حول أن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر مدينة ووهان، مكررا تصريحات سابقة نفتها مرارا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.