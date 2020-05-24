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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 6767 إصابة جديدة بكورونا في الهند

الأحد 24/مايو/2020 - 10:15 ص
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند بمقدار قياسي بلغ 6767 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 131.868 حالة مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية، وذلك حسبما أعلنت عنه وزارة الصحة والأسرة الهندية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني - إن حصيلة المتوفين وصلت إلى 3867 منذ تفشي الوباء، ويوجد حاليًا 73560 حالة نشطة في الهند، بينما زادت حالات الشفاء بمقدار 2657 بإجمالي بلغ 54440 حالة.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية بؤرة تفشي المرض في البلاد، مع وجود 47190 حالة مؤكدة وتليها ولاية تاميل نادو الجنوبية الشرقية التي بها 15512 حالة، وولاية جوجارات في أقصى الغرب بـ 13664 حالة.

وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الجاري حالة الطوارئ والإغلاق التي بدأت في في 25 مارس الماضي، ومن المقرر الآن رفع الإغلاق في 31 مايو الجاري.

كما قسمت الحكومة الهندية البلاد إلى الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي وفي المناطق الخضراء، حيث يعتقد أن معدل الإصابة منخفض، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل.

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