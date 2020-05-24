مجلة تحتفل بقصص نجاح 40 سيدة مصرية في مجالات مختلفة

دشنت مجلة Women of Egypt على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة "40 قصة نجاح لسيدات فوق سن 40" بهدف تسليط الضوء على 40 سيدة حققن نجاحًا كبيرا بعد سن الأربعين، وتغلبن على صعوبات هائلة في مجالات مختلفة.قال منظمو الحملة - في بيان اليوم الأحد - إنه سيتم نشر قصص نجاح السيدات بهدف تقديم مصدر إلهام إلى كل السيدات وتشجيعهن ودفعهن ليصبحن أكثر دعمًا لأنفسهن وأكثر دفاعًا عن حقوقهن، وتحفيزهن على تأكيد جدارتهن ومشاركة نصائح ملموسة وواقعية تدعم جميع السيدات.ودعت الحملة سيدات مصر إلى مشاركة قصصهن: "الآن حان دوركِ، سواء كنتِ رائدة أعمال أو صاحبة مشروع أو مديرة تنفيذية أو أمًّا أو رحالة حول العالم أو رياضية أو عالمة أو مدربة يوجا، شاركينا قصتك أو قصة سيدة تلهمك".وتهتم مجلة women of egypt بنشر قصص السيدات صاحبات الإنجازات في مختلف المجالات تقديرا لدور المصريات في مجتمعهن وتكريمهن على رحلة كفاحهن في الحياة.