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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شوارع العباسية خالية أثناء صلاة عيد الفطر (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 05:39 ص
جريدة الدستور
آية سالم
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خلت شوارع منطقة العباسية بالقاهرة من المواطنين، خلال الساعات الأولى، من صباح يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أثناء فترة صلاة العيد.

واعتلت مساجد المنطقة بتكبيرات صلاة عيد الفطر دون مصلين، مع التزام المواطنين بقرارات الحكومة بحظر التجوال وعدم تجمع المصلين في المساجد خلال الصلاة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تتم تأدية صلاة العيد في المنزل في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في البلاد.

وتقام صلاة العيد في المنزل من خلال ترديد تكبيرات العيد بصوت خافت وليس بصوت عالٍ، على أن تتم إذاعة صلاة العيد في عدد من المساجد الكبرى عبر مكبرات الصوت من الإمام وبعض العاملين فقط، كما تم بث الصلا العيد من مسجد السيدة نفسية، واكتفت على العاملين وبعض الأئمة.

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