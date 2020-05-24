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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

من رواد السوشيال ميديا إلى العملاء والخونة

الأحد 24/مايو/2020 - 02:29 ص
جريدة الدستور
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«الاخوان تحشد العملاء للدفاع عن عملاءها المحبوسين فى قضية قناة الجزيرة
عمرو بدر يطالب بالحرية للشخص الذي إعترف بنفسه بعمالته وقيامه إعداد ْ
تسجيلات مفبركة لتشويه مصر لاذاعتها بقناة الجزيرة.. ويطالب بحريته؟!
نحن نعلم أن السبب الرئيسي لهذا الموقف هو كم الدولارات التى سيحصل
عليها مقابل هذا الدفاع وعلى الجميع أن ينتبه بعد فضح المخطط الاخواني
سيظهر العملاء من الداخل وستسمعون أصوات خالد علي وخالد البلشي..
وجما ل عيد وأمثالهم من العملاء الطلقاء وفى الخارج بعد أن بدأت ورقة محمد ناصر ومعتز مطر في الاحتراق أمام وعي الشعب المصري.. جابت جماعة.
الاخون المقاول السكير محمد علي أملً في تنفيد مخطط جديد وأدوات جديدة
نقول لمن يقف وراه هؤلاء الشعب المصري يعي تمامًا مؤامراتكم وعلاءكم
في مصر الذين ينبحون ليل نهار ينظر لهم الشعب بإحتقار.. بل يذكرهم أيضًا بأنه لازال هناك مؤامرات تحاك لمصر وأن هناك طابور خامس مستعد لأن
يحرق الدولة ويدمرها في سبيل حفنة من الدولارات ان‏ كل هذا لا يؤدي إلا لمزيد من تكاتف الشعب المصري حفاظًا على الاستقرار والأمن الذي تنعم به
مصر.. الشعب المصري ينتظر أن يتم القصاص من عملاء الداخل الذين مازالوا طلقاء:أمثال عمرو بدر.

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