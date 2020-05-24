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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والد الشهيد خالد مغربى: ربيت ابنى على الشجاعة والشهامة

الأحد 24/مايو/2020 - 12:28 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد مغربى، والد الشهيد البطل خالد مغربى، إنه ربى فى ابنه منذ صغره قيم الشجاعة والقوة والشهامة،والوطنية.

وأضاف "مغربى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يطمئن عليه وهو فى سيناء بالتليفون، وكان يحثه على اليقظة والتضحية من أجل تراب الوطن.

وأردف:"كنت بكلمه فى التليفون لما يكون فيه شبكة، وأقول له خلى السلاح، أنا ربيته على البطولة والشهامة والحمد الله ربنا أسعدنى بيه وأصبح شهيدًا".

وعن مسلسل "الاختيار" قال والد الشهيد:"أنا عشت أحداث المسلسل فى الواقع، وكل التقدير والتحية للقائمين عليه كونهم يؤدون رسالة".

من ناحيته، قال الفنان محمد حمدى، إن أهم سبب شجعه على المشاركة فى مسلسل "الاختيار" هو رسالته.

وكشف أنه ذهب إلى أسرة الشهيد "خالد مغربى"، الذى مثل دوره فى المسلسل، ليتعرف على شخصية البضط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي:"أنا كنت بدمع وأنا بقرأ الاسكربت.. خاصة وأن دورى ليست شخصية وهمية من خيال المؤلف بل هو شخصية حقيقة بذل روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن".

وتابع: "خالد مغربى بطل قومى حقيقى، وأنا بمثل منذ 15 سنة، وعمرى ما شعرت إنى بقدم رسالة إلا بعد دوري فى مسلسل الاختيار".

وعن تعايشه مع أسرة الشهيد قال "حمدى": "أنا تأثرت جدًا أثناء تواجدى وسط أسرة الشهيد فى الواقع عندما ذهبت لهم وقمت بزيارة قبر الشهيد وتحدثت معهم عن حياته عرفت منهم أن شخصية الشهيد كانت مرحة ولا يحب الاكتئاب، وتأكدت أن التربية مهمة جدًا وهى البيوت دى اللى بطلع أبطال".

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