20 % نسبة إشغالات فنادق البحر الأحمر في العيد والليلة بـ1500

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن نسبة الإشغالات بفنادق البحر الأحمر خلال العيد ستصل إلى 20%.وأضاف «نبيل»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك نحو 41 فندقا بالبحر الأحمر حصلت على شهادة السلامة الصحية، لكن التي ستعمل بشكل فعلي خلال عيد الفطر المبارك 20 فندقا، لافتا إلى أن متوسط سعر الليلة بفنادق البحر الأحمر يصل لـ1500 جنيه.