إصابة مستشار ووالدته فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب مستشار ووالدته، مساء اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بنى سويف ـ الزعفرانة الجديد.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "أحمد.ع.م" 40 سنة، مستشار بهيئة النيابة الإدارية مصابا بسجحات وكدمات بالجسم، ووالدته "سوسن.ف.م" 76 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.