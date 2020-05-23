أيمن بهجت قمر يشكر عادل إمام على «فلانتينو»

وجه السيناريست أيمن بهجت قمر رسالة شكر خاصة للزعيم عادل إمام، بعد عرض مسلسل «فلانتينو» ضمن السباق الرمضاني الحالي.وقال أيمن بهجت قمر في تغريدته: «هيفضل فلانتينو هو أكثر عمل هفتكره طول حياتي على قد ما تعبت على قد ما استمتعت واتشرفت، شكرا الزعيم عادل إمام إنه أتاح لي الفرصة دي شكرا لرامي إمام شكرا لهشام تحسين شكرا الشركة المتحدة وقنوات DMC وشكر خاص لحبيبي يسري الفخراني اللي دوشتهم معايا طول رمضان».«فلانتينو» بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني وبدرية طلبه وعدد من النجوم الشباب والعمل من إخراج رامي إمام.