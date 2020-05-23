عفو رئاسى عن 3157 سجينًا من المحكوم عليهم فى قضايا متنوعة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 232 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم .

وجاءت المادة الأولى من القرار يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة أولهم محمود أحمد حلمى حسن، وأخرهم يوسف إسماعيل محمد عبدالجابر، وذلك ما لم يكن أي مهم محكوما عليه في قضايا أخرى.