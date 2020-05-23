ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في أذربيجان إلى نحو 4 آلاف

أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في أذربيجان، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس عقب تسجيل 127 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4 آلاف حالة تقريبا مع استمرار عملية الإغلاق التي تشهدها البلاد.وذكر المركز، في بيان لها، اليوم السبت: "لقد سجلنا 3 آلاف و982 حالة إصابة بالفيروس في أذربيجان حتى الآن، فيما تعافى من المرض 2506 أشخاص، وتوفي 49 آخرون في حين يخضع 1427 شخصًا للعلاج في المستشفيات المتخصصة".وكانت السلطات في أذربيجان أعلنت في الأول من شهر مايو الجاري، عن تمديد الحجر المنزلي للمواطنين حتى نهاية الشهر.