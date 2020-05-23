حفتر: سنواصل القتال حتى نذل الأتراك

اتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.وأكد حفتر - في كلمة بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم، على مواصلة القتال حتى رد المستعمر مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية التخلف.