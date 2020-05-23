حفتر: سنواصل القتال حتى نذل الأتراك
السبت 23/مايو/2020 - 08:00 م
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اتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.
وأكد حفتر - في كلمة بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم، على مواصلة القتال حتى رد المستعمر مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية التخلف.
وأكد حفتر - في كلمة بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم، على مواصلة القتال حتى رد المستعمر مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية التخلف.