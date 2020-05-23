«الاختيار» الحلقة 30 الأخيرة.. الأبطال الحقيقيون لمعركة كمين الفرافرة يتحدثون

تفاصيل الحلقة 30 الأخيرة من مسلسل الاختيار

تعرض الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل الأختيار بعد قليل علي قناة on e وتحمل اسم الأبطال الحقيقيين حيث يقدم خلال صناع العمل مشاهد تسجيلية حقيقية لعمليات القوات المسلحة في سيناء للقضاء على التكفيريين، حيث قاموا في بداية الحلقة بتقديم الأبطال الحقيقيين الذي مازالوا على قيد الحياة من كمين البرث.كما استضافوا عددا من الجنود والضباط الذي كانوا متواجدين في كمين الفرافرة الذي تم الهجوم عليه من جماعة المرابطون التكفيرية الذي كان يرأسها هشام عشماوي وتحدث أبطال المعركة الحقيقية عن مدي تفانيهم وثباتهم في وجه التكفيريين حتي لا يقوموا بأخذ جثثهم أو رفع شعارهم علي الكمين.الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.